Próximo de completar dois anos de gestão, o governador Gladson Cameli reuniu sua equipe de governo, no auditório da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), na manhã deste sábado, 28, para comemorar os avanços e alinhar novas estratégias de ações para o biênio 2021-2022.

Gladson executou, em menos de 2 anos, 64% das propostas de seu Plano de Governo. “Conseguimos cumprir mais da metade das propostas do nosso plano e ainda executamos outras ações que nem estavam programadas, como a construção de dois novos hospitais, em tempo recorde”, comemorou o governador.

Reforço na Segurança, entrega das obras do Pronto-Socorro de Rio Branco e organização das finanças são marcas dos primeiros dois anos de gestão. Destaque para redução de custos da máquina pública, aumento da transparência das ações de governo e para a valorização do servidor com o pagamento em dia e antecipação da primeira parcela do 13°.

Mas, Gladson quer avançar ainda mais e propôs novas ações à sua equipe. “Eu quero mais, nosso povo merece mais, podemos fazer mais. Tenho plena confiança na minha equipe de governo, sei da capacidade e compromisso de cada um, por isso acredito que podemos avançar muito mais em benefício da nossa população”.

Cameli reforçou que para desempenhar um trabalho de excelência é necessário que a equipe tenha criatividade, perspectiva e persistência. “É necessário sair do modo automático. A burocracia é sempre um entrave para o andamento das ações, mas com persistência e vontade, podemos superar todas as dificuldades”.

Dentre as ações planejadas para os próximos anos estão: fortalecimento do agronegócio, inclusão das disciplinas de economia e empreendedorismo nas escolas da rede pública de ensino, criação do Centro de Formação para a Prática Esportiva, retorno da Polícia da Família e criação de bases de policiamento comunitárias móveis e implantação da patrulha do Governo para vistoriar o andamento e qualidade das obras públicas.

Uma das ações mais relevantes para 2021 é o Escola Conectada. Cem por cento de todas as Escolas que não possuem Internet terão acesso via satélite para que sejam ofertados aos alunos vídeos aulas interativas, na plataforma de ensino EAD (Ensino à Distância). O Acre possui 444 escolas rurais e 139 escolas indígenas.