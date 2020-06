A fala do ex-governador Tião Viana (PT) alegando ser ele o responsável pelas obras do novo Pronto Socorro de Rio Branco não ficou sem resposta. O atual governador, Gladson Cameli (Progressistas), rebateu nesta segunda-feira (15), o petista e disse ainda que obras inacabadas pela gestão no Estado, foram concluídas em seu comando à frente do Palácio Rio Branco.

Tião chegou a dizer em uma live, que o atual governo não havia pago um tijolo posto no PS. “Quem fez o Pronto Socorro de Rio Branco? Fui eu. Peça uma nota fiscal de mil tijolos que o governo atual tenha colocado lá, ou um tijolo. Mas quem foi que inaugurou e disse que fez? O governo atual. Pra quê isso?”, disse.

Como resposta, Cameli foi curto e direto. “Vieram dizer que eu não tinha comprado um tijolo para construir, o tanto de tijolo que já comprei, já perdi as contas. Mais o importante é que eu conclui e está pronto, não esperei 12 anos para inaugurar não”, disparou.

O governador enfatizou que em um ano e meio já foram entregues dois hospitais, o Pronto Socorro e o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), além da finalização do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul. “Essa é a prova que em um ano e meio pegando firme, entregamos. Aqui já está pronto pois é minha obrigação e meu dever é entregar obra”, ressaltou.

