Gladson rebate Jorge Viana: “O Acre realmente já teve corrupção, perseguição e ditadura”

Por

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu rebater, nesta sexta-feira, 27, as críticas feita pelo ex-senador Jorge Viana (PT), que relatou em suas redes sociais o abandono do governo do Acre em relação ao patrimônio público que foi construído em governos passados, segundo ele, o Acre virou “a terra do já teve”.

No entanto, Gladson concorda com a opinião de JV. Segundo o chefe do executivo, o Acre realmente já teve momentos ruins em sua história que foram apagados na atual gestão. “O Acre de fato já teve grandes artistas, já teve corrupção, teve perseguição, teve ditadura, que acabou. Já teve uma era onde as pessoas não podiam falar, mas, agora podem, jornalistas não podiam falar, agora falam no meu governo”, declarou.

Cameli alfinetou e foi além. Para ele o Estado já se livrou da era ‘petista’. “O Acre já teve até o tempo dele [Jorge Viana]”, disparou.

Cameli aproveitou a oportunidade para mandar um recado direto aos que pretendem disputar as eleições de 2022. “Vamos parar de antecipar as eleições, porque é só ano que vem, aí vamos para o voto. Manacapuru está aí, seco, bom para remar um pouco”, concluiu.