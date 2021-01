Após atraso no voo que trazia o governador Gladson Cameli, o mandatário maior do Acre concedeu uma coletiva aos jornalistas no aeroporto para avisar da chegada das vacinas de imunização contra o covid-19 no Estado.

Segundo o governador, serão 40 mil doses a serem distribuídas em todo o estado do Acre. Alguns prefeitos estiveram no aeroporto para recepcionar Gladson e estarão participando de uma pequena solenidade de entrega das vacinas.

Segundo o secretário de saúde do Acre, Alysson Bestene, um indígena e um enfermeiro serão os primeiros a tomarem a vacina, com prioridade aos grupos prioritários, como pessoas acima de 60 anos, funcionários da saúde e grupos indígenas, sem precisar da segunda dose.

Os municípios irão receber as vacinas tão logo chegue na Capital, onde passarão por uma distribuição imediata. “Vai atrasar… vai chegar por volta das 23 horas desta segunda-feira (18). O avião está passando em vários estados e a chuva atrasou”, destacou o governador.

Os dois helicópteros do Estado serão acionados para levar as vacinas aos municípios mais isolados, onde não dá pra chegar os aviões. Segundo Gladson Cameli, até sua própria aeronave para ajudar na distribuição.

Não foi comentado como será feito o rateamento das vacinas. Se caso aconteça de forma igual, seria cerca de 1.800 doses para cada Município, mas, a Capital ficará com a maioria devido a maior população.

