Gladson Cameli vai antecipar metade do 13º dos servidores públicos em junho

O governador Gadson Cameli deve anunciar, nesta segunda-feira (24), ainda em São Paulo, onde se encontra em agenda de trabalho, a antecipação de metade do 13º Salário dos Servidores estaduais para o próximo dia 30 de junho. A informação foi confirmada pela assessora do governador, jornalista Silvânia Pinheiro.

A se confirmar o pagamento, este será o terceiro ano seguido que o governo do Estado antecipa O 13º dos servidores estaduais, sendo o segundo no período da pandemia do novo coronavírus. Os beneficiados serão os 49 mil servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas.

Com a antecipação, a economia estadual receberá uma injeção financeira da ordem de R$ 90 milhões. Somado ao pagamento de junho serão R$ 355 milhões em circulação no Acre. A outra parcela deverá ser paga em dezembro, antes do Natal.