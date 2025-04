Gladson Cameli anuncia Mailza Assis como pré-candidata ao governo do Acre em lançamento da Federação União Progressista

Governador assume comando da nova federação partidária (PP e União Brasil) no estado durante evento em Brasília com lideranças nacionais

O governador do Acre, Gladson Cameli, marcou presença no lançamento oficial da Federação União Progressista – aliança entre PP e União Brasil – nesta terça-feira (29), em Brasília. O evento reuniu nomes como a vice-governadora Mailza Assis, os presidentes nacionais dos partidos, senador Ciro Nogueira (PP) e Antônio Rueda (União Brasil), além do senador Davi Alcolumbre e outras lideranças políticas nacionais.

Em discurso, Cameli reafirmou o comando da federação no Acre e oficializou Mailza Assis como pré-candidata ao governo do estado nas eleições de 2026. “A União Progressista ficará sob nossa gestão no estado, com a vice-governadora Mailza como nossa pré-candidata”, declarou, em resposta a questionamentos anteriores sobre a articulação partidária. A solenidade consolida a estratégia eleitoral do grupo para os próximos anos.

Cameli também enfatizou sua trajetória no Progressistas ao longo dos últimos 15 anos e os resultados obtidos em eleições como a de 2024, reflexo do fortalecimento da sigla no estado. Segundo ele, a federação representa mais que um bloco parlamentar. “A nova federação, que reunirá União Brasil e Progressistas, será muito mais que um sólido bloco parlamentar. A aliança, costurada com muito diálogo e confiança, fortalece nossa força e determinação de seguirmos avançando nas conquistas regionais”, observou.

A superfederação, que soma 108 deputados federais e 14 senadores em âmbito nacional, conta com oito dos onze representantes acreanos no Legislativo federal.

Estratégia eleitoral definida

Ao agradecer aos presidentes nacionais Ciro Nogueira (PP) e Antônio Rueda (União Brasil) pela confiança, Cameli reforçou: “Recebo com honra a condução deste projeto no nosso estado”. A vice-governadora Mailza Assis, anunciada como pré-candidata ao governo, destacou que a aliança visa “dar continuidade às conquistas para o povo acreano, seja no Executivo ou no Legislativo”.

Força política consolidada

Com a fusão, a bancada acreana na superfederação inclui nomes como os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão, além de deputados federais. A articulação fortalece o grupo para as eleições de 2026, quando buscarão manter o comando do estado e ampliar a representação no Congresso.

A vice-governadora Mailza destacou que a superfederação contará com excelentes nomes para representar e defender os interesses da população acreana.

“Seja no governo ou no parlamento, o Progressistas e o União Brasil têm trabalhado muito pelo Acre. O maior objetivo dessa aliança é dar continuidade a esse projeto tão importante para o nosso estado”, afirmou Mailza Assis.

Juntas, as duas legendas se tornaram a maior força partidária do país.

A federação promete ser potência no Congresso nas eleições de 2026 e, atualmente, conta com a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados (109 parlamentares); o maior número de prefeitos do país (mais de 1 mil); e com os maiores repasses de verba pública para o custeio de campanhas e funcionamento das siglas. A federação também vai ter acesso a maior parte do fundo eleitoral, R$ R$ 953,8 milhões. De fundo partidário a federação vai receber R$ 197,6 milhões. Os dois valores são os maiores em relação a outros partidos e federações.



Governador Gladson usou sua pagina no Instagram com postagens do evento

