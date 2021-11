Funcionário e passageiro detidos: Gefron apreende cerca de 14kg de cocaína dentro de bagageiro de ônibus

Uma revista de rotina realizada pela equipe do Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, com o comando do delegado Rêmulo Diniz, apreendeu uma quantia de drogas que estava dentro de uma mochila, localizada no bagageiro de um ônibus intermunicipal na BR 317.

Segundo o delegado, já vinha ocorrendo uma investigação direcionada a esse tráfico na fronteira, envolvendo um passageiro e um funcionário da empresa estariam levando a droga para Rio Branco, Capital do Acre.

O cerco foi montado e durante a revista, foi confirmado o tráfico. A droga foi apreendida e os dois suspeitos receberam voz de prisão, sendo conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, onde seriam ouvidos pelo delegado plantonista.

As investigações irão continuar no sentido de identificar e prender outros possíveis envolvidos nesse caso especificamente. Em tempo, esse não é o primeiro caso onde funcionários de empresas são cooptados para o mundo do crime, em busca de um retorno financeiro fácil, mas, que na maioria são detidos.

“Estamos trabalhando diuturnamente… não existem feriados ou finais de semana. Mais um bom trabalho envolvendo toda equipe da Secretaria de Segurança Pública do Acre que resultou em mais um trabalho positivo no combate ao ilícito em nossas fronteiras”, destacou o delegado.