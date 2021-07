Friagem que deve chegar ao Acre neste domingo pode ter rajadas de vento de até 50km/h e sensação de 9°C com duração prolongada

Uma nova onda de frio polar está prevista para atingir o Acre novamente a partir deste domingo, dia 18. Segundo o portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, será uma friagem típica da região, mas com uma duração mais prolongada, podendo deixar as noites frias por, pelo menos, até a próxima sexta-feira (23).

Conforme a previsão, o tempo deve começar a mudar bruscamente nas primeiras horas da manhã de domingo em Rio Branco, Brasileia e nas demais cidades do leste e do sul do Acre. “A partir da tarde e durante toda a noite de domingo para segunda-feira, as rajadas de vento poderão passar de 50km/h, em alguns pontos, podendo causar queda de galhos e árvores e danos às edificações. Os ventos continuarão intensos, pelo menos até a próxima terça-feira”, diz Friale.

Ao amanhecer, as mínimas entre segunda-feira, 19, e quinta-feira, 22, deverão oscilar entre 12 e 15ºC, em cidades como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil. A sensação térmica pode ficar abaixo de 9ºC para quem estiver exposto aos fortes ventos da direção sudeste que estarão soprando.

Segundo Friale, a turbulência na atmosfera também poderá ser sentida já a partir deste sábado, com alta a probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e, até, queda pontual de granizo, entre sábado e domingo. “Nas regiões acreanas de Rio Branco e Brasileia, as chuvas deverão ocorrer no sábado, a partir da tarde e, principalmente, nas primeiras horas de domingo. Já, em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e demais municípios do vale do Juruá, os temporais poderão ser mais fortes a partir da tarde e durante a noite para segunda-feira, podendo causar sérios transtornos à população”, informa o Tempo Aqui.