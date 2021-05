Frente fria chega neste fim de semana ao AC e temperaturas devem atingir 14ºC, diz Friale

O pesquisador Davi Friale, do site O Tempo Aqui, anunciou que uma nova frente fria deve chegar ao Acre no próximo domingo (23), quando o dia começa quente e abafado, mas logo nas primeiras horas do dia, nuvens carregadas começam a se formar, devido a aproximação de uma frente fria, que chega no fim da tarde, em Rio Branco, Brasileia e cidades vizinhas”, disse.

Ainda no domingo, devem haver fortes chuvas, “que poderão ser acompanhadas de raios, ventanias e, até, queda eventual e pontual de granizo, em muitas áreas, principalmente no leste e no sul do estado”, continuou.

Friale acrescentou que a nova massa de ar polar não deverá durar mais do que dois dias, mas poderá “estabelecer novos recordes de frio do ano”.

“Os primeiros ventos desta onda polar, poderão começar a soprar já na noite do próximo domingo”, finalizou.

A segunda-feira (24) já deve começar fria em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e demais cidades do leste e do sul do Acre, com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas poderão passar de 40km/h, em alguns pontos.

“Até o fim da tarde, a onda de frio polar chegará em todos os municípios acreanos, provocando chuvas fortes e temporais no centro do estado e no vale do Juruá”, avisou Friale.

Em Rio Branco e proximidades deve chover pela manhã e garoar durante a tarde e noite.

“Durante todo o dia, a maior temperatura deverá ficar abaixo de 20ºC, em Rio Branco, e abaixo de 18ºC, em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil”, afirmou o pesquisador,

Ao amanhecer de terça-feira, os termômetros estarão marcando temperaturas mínimas entre 14 e 17ºC, na capital acreana e nas demais cidades do leste e do sul do estado.

A onda de frio polar também atingirá Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.