Fortaleza goleia o Palmeiras e quebra invencibilidade do Verdão no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (26.06), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza surpreendeu e venceu o Palmeiras por 3 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os gols do Leão do Pici foram marcados por Lucero, que balançou as redes duas vezes, e Bruno Pacheco.

Com essa derrota, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de oito jogos na temporada, sendo cinco deles pelo Brasileirão. O time comandado por Abel Ferreira desperdiçou a chance de assumir a liderança e caiu para a quarta colocação, com 23 pontos, empatado com o Botafogo. O Flamengo, apesar de tropeçar diante do Juventude, manteve a liderança com 24 pontos.

O Jogo

O Palmeiras começou a partida com boas chances. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Aníbal Moreno encontrou Mayke na área, que finalizou com perigo por cima do gol de João Ricardo. Pouco depois, Gabriel Menino teve uma boa oportunidade após um lançamento de Murilo, mas a bola desviou no goleiro e foi para fora.

Apesar das investidas iniciais do Verdão, foi o Fortaleza que abriu o placar aos oito minutos. Naves errou um passe no campo de defesa, Pikachu recuperou a bola e lançou Lucero no ataque. O camisa 9 do Leão venceu a corrida contra Murilo, driblou o zagueiro e finalizou de dentro da área para marcar.

Aos 22 minutos, Weverton salvou o Palmeiras de sofrer o segundo gol em uma finalização perigosa de Machuca. O Verdão ainda teve chances com Naves e Gabriel Menino, ambos de cabeça, mas não conseguiu converter. Nos acréscimos do primeiro tempo, Flaco López finalizou de fora da área, mas a bola passou perto do gol.

No segundo tempo, o Fortaleza ampliou o placar logo aos dois minutos. Pikachu, com espaço, encontrou Lucero na entrada da área, que bateu de primeira e mandou no ângulo de Weverton. Aos 28 minutos, Raphael Veiga obrigou João Ricardo a fazer uma defesa difícil, mas Rony estava impedido no rebote.

O terceiro gol do Fortaleza veio aos 23 minutos. Bruno Pacheco tabelou com Pedro Rocha, avançou entre Zé Rafael e Mayke, invadiu a área e bateu cruzado, acertando a trave antes de estufar a rede de Weverton.

O Palmeiras ainda teve algumas chances de diminuir o placar. Aos 31 minutos, Raphael Veiga cobrou uma falta direta, mas João Ricardo espalmou. Em seguida, Piquerez arriscou de fora da área após cobrança de escanteio, mas a bola foi para fora. Pikachu também tentou de fora da área, mas Weverton fez a defesa. Por volta dos 40 minutos, Dudu finalizou de fora da área, mas o goleiro do Fortaleza defendeu novamente.

A derrota do Palmeiras expõe algumas fragilidades defensivas que precisam ser corrigidas por Abel Ferreira. A equipe terá que se recuperar rapidamente para o clássico contra o Corinthians, enquanto o Fortaleza ganha confiança para seu próximo confronto contra o Juventude.

Próximos Confrontos

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Juventude, novamente na Arena Castelão, às 16 horas (de Brasília). Já o Palmeiras se prepara para o clássico contra o Corinthians, que será realizado na segunda-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, no Allianz Parque. Ambas as partidas são válidas pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 PALMEIRAS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 26/06/2024

Horário: 21h30

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartão vermelho: nenhum

Cartões amarelos: Pedro Augusto e Brítez (Fortaleza); Rony, Aníbal Moreno e João Martins (auxiliar técnico) (Palmeiras)

Público: 28.631 torcedores

GOLS: Lucero, aos oito minutos do 1°T , e aos dois minutos do 2°T e Bruno Pacheco, aos 23 minutos do 2°T (FORTALEZA).

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Emmanuel Brítez, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Zé Welinson (Lucas Sasha) e Pikachu (Felipe Jonatan); Imanol Machuca (Pedro Rocha) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Estêvão), Murilo (Vitor Reis), Naves (Raphael Veiga) e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Gabriel Menino (Flaco López); Mayke, Caio Paulista (Dudu) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

