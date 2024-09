Força Tática apreende drogas e prende homem por tráfico, em Porto Velho

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem pelo crime de tráfico de entorpecentes e o apresentaram na central de flagrantes

Durante patrulhamento na Rua Benjoeiro, a guarnição da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) viu um homem vestindo uma camisa do Flamengo conversando com outro. Ao notar a presença dos policiais, o homem tentou fugir para um beco, mas foi perseguido e abordado.

Conforme informações obtidas pelo segurança do estado, durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola contendo aproximadamente 1kg de uma substância entorpecente, que aparentava ser crack, escondida na bermuda do criminoso. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem pelo crime de tráfico de entorpecentes e o apresentaram na central de flagrantes.

Ao consultar o nome fornecido pelo abordado, os policiais descobriram que se tratava de uma identidade falsa pertencente ao seu irmão. O verdadeiro nome do criminoso foi identificado. Além disso, ele informou ter rompido a tornozeleira eletrônica no dia 5 de setembro de 2024. As autoridades seguem investigando o caso.

