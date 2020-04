Um homem armou uma rede no alto de uma árvore na pracinha do São Francisco, em Rio Branco. Um motorista que ia passando pelo local flagrou e registrou em vídeo o homem na rede, que parece estar pouco incomodado com a altura e as pessoas que passam pela movimentada via.

Ao Notícias da Hora os moradores disseram que o homem é um andarilho da região e que costuma dormir na praça do São Francisco.

O major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que comunicou o fato aos policiais militares que fazem o patrulhamento na área, mas quando os PMs chegaram ao local o homem já havia saído.

