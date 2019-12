O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. O time rubro-negro venceu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1, nesta terça-feira, 17, e fez a festa dos milhares de torcedores brasileiros no Khalifa, em Doha.

Os sauditas abriram o placar com Salem Al-Dawsari, aos 17 minutos do primeiro tempo. Nos primeiros 45 minutos, o time saudita foi superior. Com boa transição do meio para o ataque, explorou bastante as costas dos laterais rubro-negros, especialmente Filipe Luís. A jogada do gol do Al-Hilal saiu pelo lado do ex-jogador da seleção.

No ataque, a equipe rubro-negra criou algumas oportunidades, mas se mostrou nervosa, especialmente depois que saiu atrás no placar.

O empate no Khalifa, em Doha, veio com Arrascaeta, com um gol aos 4 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique, aos 32 minutos do segundo tempo, aproveitou o cruzamento perfeito de Rafinha para virar o jogo contra o Al-Hilal, pela semifinal do Mundial de Clubes: 2 a 1.

O Flamengo ampliou a vantagem sobre o Al-Hilal: Al-Bulayhi marcou gol contra aos 37 minutos do segundo tempo: 3 a 1, na semifinal do Mundial de Clubes.

O Flamengo terá pela frente na final Liverpool, da Inglaterra, ou Monterrey, do México. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira.

A decisão do Mundial de Clubes será disputada no sábado, no Khalifa, a partir das 14h30.

