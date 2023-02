Flagrante da imprudência: Caminhonete capota após ser atingida por caminhão pipa no Manoel Julião

Propondo diálogo franco e transparente entre as instituições, o juiz Gilberto Matos foi empossado presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), na manhã desta sexta-feira, 10, no antigo pleno do Palácio da Justiça. O representante da classe aproveitou para defender a independência funcional dos juízes e desembargadores.

Na cerimônia, que contou com a participação de diversas autoridades, Matos apontou ainda a importância da defesa da imagem dos magistrados para o livre exercício da função de julgar processos. Ele apresentou como exemplo as audiências de custódia e as críticas feitas sem conhecimento dos processos e da legislação.

“O ataque à magistratura baseada em informações rasas ou fora do contexto, como ferramenta de sensacionalismo não deve ser tolerada”, afirmou o novo presidente da Asmac.

O representante também propôs diálogo entre as instituições e anunciou visitas a todas as autoridades para tratar de temas que devem beneficiar os acreanos.

“Representantes dos poderes aqui presentes, neste biênio, em nosso mandato, assim como fizeram nossos antecessores, vossas excelências serão procuradas para tratarmos de assuntos de interesses comuns e que contribuam para o atendimento dos anseios da população, afinal, como agentes políticos e servidores que somos, a razão de nossa atuação é a população. Faremos isso mediante diálogo franco e transparente, ou seja, com viés republicano”, explicou.

Compondo a mesa de honra, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari. reforçou a importância da atuação da Asmac e a defesa realizada pela entidade aos seus associados.

“Hoje é um dia de extrema importância para o Judiciário do Acre, pois representa a continuidade de uma jornada de consolidação de uma instituição que desempenha um papel fundamental. A sociedade confia em nós para garantir à Justiça, a segurança e a proteção dos direitos de todos. Nós somos a esperança de muitas pessoas. Muitos confiam em nossos esforços para a solução de suas demandas. E é por isso que nós temos que estar sempre atentos à nossa missão e comprometidos com nossos serviços, buscando manter a integridade e o nosso melhor em prol dos nossos cidadãos”, falou a presidente do TJAC.

Além de Matos, foram empossados a 1ª vice-presidente, a juíza Zenair Bueno, e o 2º vice-presidente, o juiz Alesson Braz, que devem participar ativamente da vida associativa.

Estiveram presentes na cerimônia o vice-presidente do TJAC, desembargador Luís Camolez; o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista; a desembargadora Eva Evangelista; os desembargadores Júnior Alberto (ouvidor) e Laudivon Nogueira; o procurador de Justiça Celso Jerônimo (MPE); o juiz e deputado Pedro Longo (representante da Assembleia Legislativa do Acre); a defensora-geral Simone Azambuja Santiago; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache.

Ainda participaram do ato assessoras, assessores, magistradas, magistrados, servidoras e servidores do Poder Judiciário, amigos e familiares dos empossados.

