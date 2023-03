Fisioculturista acreano Ramon Dino é destaque na mídia nacional e exterior

O objetivo do exame é revalidar diplomas médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira

Ocorre neste domingo (5) a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Aplicado desde 2011, o exame tem por objetivo subsidiar a revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. Nesta primeira etapa, o exame será aplicado em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Ao todo, são 10.057 inscritos.

Para o primeiro turno de aplicação, os portões de acesso aos locais foram abertos às 7h (horário de Brasília) e a prova começou às 8h, com término previsto para as 13h.

No turno da tarde, os portões serão liberados às 14h30 e fechados às 15h15. Os participantes deverão iniciar as provas às 15h30 e concluí-las até as 19h30.

Segundo o Ministério da Educação, os participantes que solicitaram tempo adicional e tiveram o pedido deferido terão uma hora a mais, em cada turno, para concluir as provas.

É obrigatória a apresentação da via original do documento oficial de identificação com foto, como cédulas de identidade, para o participante ter acesso à sala de prova.

Prova aborda cinco grandes áreas da medicina

A prova do Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem for aprovado na primeira etapa estará apto para se submeter à avaliação prática. O período de inscrições da segunda etapa vai de 15 a 19 de maio e a aplicação da prova prática nos dias 24 e 25 de junho.