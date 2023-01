Festa de São Sebastião em Xapuri reuniu 18 mil pessoas

Por Raimari Cardoso

Os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em Xapuri estimam que no dia maior da Festa de São Sebastião, nesta sexta-feira, 20 de janeiro, a cidade contou com um público em torno de 18 mil pessoas, sendo considerado o momento da procissão, que aconteceu entre 17h20 e 19h30.

De acordo com o tenente Roberto Farias, comandante da PM no município, todos os dias da festividade, cuja programação ainda prossegue neste fim de semana, estão sendo marcados pela tranquilidade e pelo baixo número de ocorrências registradas pelas forças policiais destacadas para a segurança do evento.

Atuam em Xapuri durante as festividades, guarnições da 5ª Companhia, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão Ambiental. São cinco equipes em ação, incluindo o policiamento de trânsito, que foi deslocado de Rio Branco, além de outras equipes operacionais.

Consultado sobre as ocorrências, o comandante Farias relatou apenas uma de maior relevância, registrada na madrugada deste sábado, 21, quando o cantor Hangell Borges, foi preso em uma casa noturna após se negar a encerrar uma festa que já estava fora do horário permitido e desacatar os policiais.

Neste fim de semana, ainda é registrado um grande número de pessoas na cidade, principalmente os camelôs, que têm autorização da prefeitura para permanecer na cidade por mais alguns dias. Nesse período pós-procissão, eles fazem grandes “queimas”, tornando o espaço onde estão concentrados muito movimentado.

