Fernanda Hassem assina ordem de serviço para construção da Biblioteca Municipal de Brasiléia

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, assinou na manhã desta terça-feira, dia 29, a ordem de serviço para a construção da Biblioteca Municipal, que será erguida ao lado do campo de futebol, no Bairro Raimundo Chaar.

A obra é resultado de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Raimundo Angelim, orçada em pouco mais de R$ 600 mil reais e que receberá uma contrapartida de R$ 400 mil reais do Município. No evento, várias autoridades locais, empresários e convidados, estiveram presente no evento.

O espaço de leitura foi decido que receberá o nome da ex-professora, Risomar Ferreira Feitosa, que mesmo após se aposentar, continuou a lecionar em sua casa onde chamava seus alunos de ‘estrelinhas’, que foi uma vítima do covid-19.

“Esse é um projeto de 2017 e durante o segundo mês de mandato, estive nos gabinetes dos deputados federais do Acre, e o professor Raimundo Angelim de pronto atendeu o pedido e destinou a emenda e somos gratos. Soubemos a cerca de um mês atrás da liberação e já vamos dar início das obras o mais breve possível”, destacou a gestora.

Para a neta da homenageada, Bruna Alice, destacou que o espaço deverá ajudar muito aos estudantes de várias áreas, principalmente os acadêmicos de medicina na fronteira. “Foi um pedido meu para que olhem com carinho para esse tema, pois, Brasiléia se tornou uma cidade universitária e precisamos de livros que possam ajudar e que sejam eternos na biblioteca”, finalizou.

A coordenadora da Secretaria de Educação no Município, Vanilda Barbosa Galli, fez a primeira doação de um livro para a Biblioteca, onde realizou a tese de seu mestrado baseado em estudos da Mata Atlântica e Bacias Hidrográficas, que será disponibilizado aos estudantes.

Veja vídeo: