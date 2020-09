A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria de Agricultura realizou nesta terça feira (22), uma reunião com os feirantes no Centro Cultural Sebastião Dantas, com o objetivo de reforçar as orientações de saúde e garantir que a reabertura da feira municipal aconteça de forma segura, obedecendo as normas de saúde estabelecidas pela OMS.

Estiveram presentes na reunião o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Secretário de Agricultura, Zezinho Araújo e equipe, representantes da Vigilância Sanitária e feirantes.

A feira livre retornará suas atividades neste domingo (27), ao todo são 68 feirantes que serão divididos a cada domingo. A Vigilância Sanitária Municipal estará presente e ficará monitorando o ambiente interno da feira, orientando os participantes sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da Covid-19, assim como, observando a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento social.

O Secretário de Agricultura Zezinho Araújo falou a respeito da reunião.

“Essa reunião é de estrema importância para todos aqui presente, depois de longos 6 meses iremos reabrir a feira com todos os cuidados necessários com a metade dos feirantes a cada domingo, e estamos muito contentes pois vimos a felicidade de cada um em poder voltar a trabalhar”.

Os feirantes foram orientados a retornarem para a feira com medidas de cuidados e prevenção, se comprometendo a terem os cuidados de preservarem a saúde dos mesmos e das pessoas que frequentarem o local.

“Essa reunião foi muito boa, sou produtor e vivo da venda de legumes e verduras aqui em Brasiléia, estávamos há muitos meses parados e com a volta da feira podemos trabalhar, quero aqui agradecer a Prefeitura de Brasiléia pela iniciativa, destacou o feirante e produtor rural Maricildo da Silva Amorim”.

A feira tem um papel importante na cooperação entre os agricultores, consumidores e o poder público, busca a valorização do produtor e da produção agrícola local.

