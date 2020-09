Um trabalho de abordagem de rotina realizada por uma guarnição do 5º Batalhão da PM do Alto Acre, durante a noite desta terça-feira, dia 22, resultou na prisão de um indivíduo que estava em uma moto e apreendeu fuga ao avistar os policiais na rua José Joaquim de Lima.

Em ato contínuo, policiais iniciaram uma perseguição do suspeito que estava na moto pelo bairro até força sua parada. O suspeito foi identificado como; Ismael Ferreira Liberato da Costa, de 25 anos.

Foi quando os policiais descobriram que ambos têm passagem pela Justiça do Acre e são condenados considerados foragidos. Ismael teria cortado a tornozeleira eletrônica a um ano e meio e vinha sendo procurado.

Durante revista de rotina, foi encontrado o motivo da tentativa de fuga do suspeito. O mesmo circulava em uma moto Honda com placa NAA 1449 que pertencia a uma Yamaha e o chassi de outra. Mesmo sabendo do crime, estava circulando pela fronteira.

Após revistar seus pertences, dentro da mochila foi encontrado uma quantia de droga e duas munições, fato esse que chamou atenção dos policiais. Foi quando o Ismael contou que havia adquirido a droga na casa de Daniel José Barros Coila (25), onde foi abordada logo em seguida. Este já foi preso várias vezes por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas.

Na abordagem surpresa, Daniel estava em seu quarto embalando drogas que seriam comercializadas, além de material que seria usada para fazer as ‘trouxinhas’. Ao ser indagado se havia algo mais ilícito em sua casa, foi informado que tinha armas guardadas.

Os policiais encontraram uma escopeta calibre 28 municiada, uma pistola de ar comprimido adaptada para munição calibre 22 que estava escondida no quintal, além de 10 trouxinhas de cocaína e cinco de maconha pesando cerca de 180 gramas.

