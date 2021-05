Facebook é pressionado por autoridades americanas a abandonar ideia de Instagram para crianças

“Na última década, o crescimento do número de jovens com distúrbios mentais ou sob tratamento cresceu em paralelo com a popularização do uso de smartphones e redes sociais por crianças e adolescentes”

Após anunciar que estava trabalhando em uma versão do Instagram para crianças, a rede social se tornou alvo de autoridades e ativistas de diversas partes — agora, também da Associação Nacional de Procuradores-Gerais (NAAG), dos Estados Unidos. Um grupo de 40 promotores dos Estados Unidos assinaram uma carta pedindo que a rede social desista da ideia, que foi endereçada para o próprio Mark Zuckerberg.

A proposta é criar uma plataforma segura para crianças e pré-adolescentes. As redes sociais passaram a ser pressionadas com mais força para criarem medidas efetivas contra a presença de menores de 13 anos nesses ambientes virtuais.

“Na última década, o crescimento do número de jovens com distúrbios mentais ou sob tratamento cresceu em paralelo com a popularização do uso de smartphones e redes sociais por crianças e adolescentes”, prossegue a carta citando estudo publicado na revista científica Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

A criação precoce dessa relação de compulsividade e aprovação alheia também é uma das razões contrárias à existência do Instagram Kids. Para o grupo, o acesso pode ser “prejudicial para crianças por inúmeras razões e porque o Facebook falhou anteriormente na proteção do bem-estar das crianças em sua plataforma”.

Em resposta ao site The Verge, o Facebook disse que não desistiu da ideia do Instagram (ou outra plataforma) infantil e que não deve colocar nenhum tipo de anúncio nessa rede.

“Acabamos de começar a explorar uma versão do Instagram para crianças”, disse Andy Stone, representante de políticas do Facebook. “Concordamos que qualquer experiência que desenvolvamos deve priorizar sua segurança e privacidade, e consultaremos especialistas em desenvolvimento infantil, segurança infantil e saúde mental e defensores da privacidade para informá-la. Também esperamos trabalhar com legisladores e reguladores, incluindo procuradores-gerais do país. Além disso, hoje nos comprometemos a não exibir anúncios em nenhuma experiência do Instagram que desenvolvemos para menores de 13 anos.”