Assis Brasil inicia programação comemorativa dos seus 45 anos de fundação

Por Raimari Cardoso

A prefeitura de Assis Brasil iniciou nesta segunda-feira, 10, a programação das comemorações dos 45 anos de fundação do município, que serão completados na próxima sexta-feira, 14.

Abertura oficial da semana de aniversário do município ocorreu com o hasteamento dos pavilhões e execução do hino de Assis Brasil em frente à prefeitura.

Ainda nesta segunda-feira, ocorre a cerimônia de assinatura de contrato dos profissionais aprovados no processo seletivo das secretarias de Saúde, Assistência Social e de Agricultura e Meio Ambiente, no auditório José Monteiro

Nesta terça-feira, 11, às 16 horas, ocorrerá o lançamento da obra de pavimentação da rua Francisco das Chagas, próximo ao estádio municipal. Na quarta-feira, 12, haverá a entrega das obras de reforma e melhorias na sede da Secretaria de Assistência Social.

Na quinta-feira, 13, às 8 horas, ocorrerá a entrega de equipamentos agrícolas e lançamento do Programa de Mecanização de Terras, em frente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Às 16 horas do mesmo dia, será realizado um Ato Ecumênico em homenagem às vítimas da Covid-19, na praça Henoc Timóteo.

No dia do aniversário da cidade, sexta-feira, 14 de maio, a programação começará com uma alvorada festiva, às 5 da manhã, e seguirá com a inauguração de melhorias da Estação de Tratamento de Água do município e o lançamento da ampliação da rede de abastecimento de água do Departamento de Águas e Saneamento (Depasa).

A programação terá ainda o lançamento da obra de terraplanagem do ramal Icuriã, a inauguração da Casa de Passagem Otonoel de Souza Martins Oliveira, a assinatura da ordem de serviço para reforma da escola Edilsa Maria Batista.

No encerramento do dia festivo, às 19 horas, será realizada uma Sessão Solene da Câmara de Vereadores alusiva ao 45º aniversário de Assis Brasil, no auditório José Monteiro.

