Executiva do MDB no Acre lamenta morte de Flaviano Melo: “Um líder visionário e incansável”

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lamentou a morte de Flaviano Melo, presidente estadual do partido, que faleceu nesta quarta-feira, 20, aos 75 anos, em hospital em São Paulo.

Em nota oficial, o MDB destacou a trajetória de Flaviano, ressaltando seu papel como uma das maiores lideranças políticas da história do Acre.

“Flaviano foi um dos maiores líderes da história política do Acre e do MDB, dedicando décadas de sua vida ao serviço público e ao bem-estar do nosso povo. Sua trajetória foi marcada por importantes conquistas como ex-governador, ex-prefeito, ex-senador e ex-deputado federal, sempre pautada pelo compromisso com a democracia, o diálogo e o desenvolvimento do estado”, afirmou em nota.

A executiva destacou ainda que a partida de Flaviano deixa um vazio não apenas no MDB, mas em todo o cenário político do Acre. “Ele será sempre lembrado como um líder visionário, agregador e incansável na luta por um Acre melhor.”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também lamentou a perda, destacando o impacto de Flaviano na política e no desenvolvimento do Acre.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado federal Flaviano Melo, uma liderança que marcou a história política do Acre. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conforte a todos”, escreveu Bocalom em suas redes sociais.

Flaviano estava internado desde o dia 9 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando uma pneumonia. Apesar dos esforços médicos, sua condição piorou, e a morte cerebral foi confirmada na tarde desta quarta-feira, 20, quando os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados.

Veja nota do MDB na íntegra:

