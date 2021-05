Ex-procurador do Peru condenado por corrupção passiva é preso em Rio Branco pela Polícia Federal

Um ex-procurador do Peru, condenado por corrupção passiva própria, procurado pelo Interpol foi preso pela Polícia Federal (PF-AC) em Rio Branco, capital do Acre, nessa terça-feira (11). O peruano, de 62 anos, estava trabalhando como comerciante em um bairro da capital acreana.

A PF-AC informou que iniciou as investigações para prender o peruano há quatro meses. Segundo as investigações do Peru, o acusado, que atuava como procurador anti-corrupção em Puccallpa em 2011, teria pedido propina para uma mulher para não investigá-la. A Justiça peruana condenou o ex-procurador em 2018. Desde então, o acusado sumiu do país e entrou no Brasil. Ele teria se escondido também em Goiás por um tempo. O Setor de Inteligência da PF-AC recebeu o pedido de prisão preventiva do peruano e passou a procurá-lo para cumprir o mandado judicial, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília (DF) com base nas informações da Difusão Vermelha.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Setor de Inteligência da Polícia Federal no Acre. Após as formalidades de praxe, o extraditado será encaminhado ao sistema prisional acreano até a saída compulsória definitiva para o Peru.