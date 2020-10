Vítima estava em lanchonete quando foi surpreendida por dois criminosos na noite dessa quinta-feira (22) no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.

O ex-presidiário Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, morreu no pronto-socorro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, no interior do Acre após levar dois tiros. O homicídio ocorreu na noite de quinta-feira (22) enquanto a vítima comia em uma lanchonete na Rua Santa Luzia, no bairro Cristo Libertador.