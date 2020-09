Com João Renato Jácome

O delegado Sérgio Lopes é a mais nova vítima de estelionatários que estão aplicando golpes nas redes sociais e plataformas comerciais no Acre.

A informação foi passada por ele nas redes sociais do próprio delegado da Polícia Civil acreana e os golpes estariam ocorrendo na OLX.

“Ele estaria aplicando golpes principalmente na OLX entre outros. Eu não compro nada na OLX, não peço empréstimos a ninguém, então não caía nesse golpe. A delegacia de Rio Branco já está investigando. Em breve esse individuo estará preso e respondendo pelos crimes que ele cometeu”, desabafa o delegado.

Segundo o delegado, o estelionatário utiliza para se comunicar com as pessoas, uma imagem retirada do perfil público do investigador, e tem feito a compra de produtos ofertados geralmente na internet, além de pedir dinheiro de pessoas por meio de aplicativos de mensagem.

