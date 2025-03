Especialista alerta para riscos do consumo excessivo de folha de coca machucada, uma pratica na Bolívia

Reuniões com prefeito, vereadores e visita a unidade de saúde marcam a primeira parada do parlamentar, que promete intermediar demandas junto ao governo estadual

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Nicolau Jr., deu início à sua primeira agenda oficial de visitas a municípios do interior do estado nesta semana, com parada em Manoel Urbano. Recebido pelo prefeito Raimundo Toscano (PP) e por vereadores locais, o parlamentar ouviu as principais demandas da cidade e se comprometeu a intermediar soluções junto ao governo estadual.

Durante o encontro com o prefeito, que contou com a presença dos secretários municipais Fransuar Sardes (Saúde), Maria Antônia (Educação) e Carlos Antônio (Administração), Toscano destacou a importância do apoio do governo do estado e da ALEAC para as festividades do aniversário da cidade, comemorado em maio, e para o tradicional Festival de Praia. “Nosso município é pobre e precisa desse suporte. O senhor faz um trabalho de destaque na Casa do Povo, e fico muito feliz em recebê-lo”, afirmou o prefeito.

Nicolau Jr. agradeceu a acolhida e reforçou o compromisso de levar as pautas da gestão municipal ao governo estadual. “Vim aqui para dizer que nosso mandato está à disposição. Manoel Urbano muitas vezes é esquecido, e por isso fiz questão de começar por aqui. Só quem está aqui conhece as necessidades da população”, declarou o presidente da ALEAC.

Apoio às Câmaras Municipais

A agenda também incluiu uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, Clayton Nogueira (PP), e demais vereadores. Na ocasião, Nicolau Jr. apresentou o Centro de Apoio às Câmaras Municipais (CEALC), um gabinete estruturado com assessoria técnica, jurídica, computadores, impressoras e internet, disponível para os parlamentares das 21 Câmaras Municipais do interior do estado. O espaço já está em funcionamento na sede da ALEAC, em Rio Branco, e visa oferecer suporte gratuito aos vereadores.

Nicolau ouviu atentamente as demandas e agradeceu a acolhida se comprometendo a encaminhar ao governo as pautas da gestão Murbanense.

“Eu vim aqui para dizer a vocês que nosso mandato está à disposição. Vou percorrer todos os municípios e fiz questão de vir primeiro aqui, justamente porque Manoel Urbano muitas vezes é esquecido. Vim ouvir vocês e levar essas questões para os setores do governo resolverem, porque só quem está aqui a sabe as necessidades da população “, disse Nicolau.

Visita a unidade de saúde

A convite dos vereadores, Nicolau Jr. visitou uma unidade de saúde local para verificar as condições da estrutura física. Durante a visita, a vereadora Marta do Sindicato (PSD) destacou que um aparelho de raio-X, há três anos encaixotado, aguarda instalação. O presidente da ALEAC se comprometeu a entrar em contato com o secretário estadual de Saúde para solicitar a instalação do equipamento o mais breve possível.

A visita de Nicolau Jr. a Manoel Urbano reforça o compromisso do parlamentar em estreitar a relação entre o legislativo estadual e os municípios do interior, buscando soluções para as demandas locais e promovendo o desenvolvimento regional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários