Escolinha de futebol do Projeto Resgatando Talentos comemora 02 meses de atuação

A Escolinha de futebol e recreação Resgatando Talentos, do Professor Duda (Dubola), que conta com parceria da Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Cultura e Esportes, comemorou na manhã desta quarta dia 14/07, o 2º Mês de atuação do projeto, com aulas totalmente gratuitas de futebol e recreação.

O projeto “Resgatando Talentos”, tem como objetivo principal desenvolver ações esportivas e recreativas, para crianças e adolescentes do Bairro José Hassem e adjacências.

Hoje pela manhã a Coordenadora de Cultura e parceira do Projeto Enage Peres, juntamente com o Prefeito Sérgio Lopes e a primeira da Alliny Saldanha, Vice-Prefeito António Soares os Secretários José Ronaldo e Eunice Maia Gondim, O Gestor da Escola Belo Porvir Ícaro Olegário e o Vereador Pantico, participaram de uma festinha junto com os alunos da escolinha e o professor Duda, oferecida pela prefeitura de Epitaciolândia através da diretoria de Cultura, em comemoração ao 2º mês do projeto.

“Nossa gratidão a todos que colaboraram para este momento, estamos todos juntos nesse projeto é com o coração cheio de alegria que juntamente com o Professor Duda Dubola, convidamos alguns dos parceiros e incentivadores para comemorar mais um mês da escolinha, estendo nossa gratidão a prefeitura de Epitaciolândia em nome do prefeito Sérgio Lopes, por ser sempre um parceiro de boas ações, por vir, brincar e incentivar nossos pequenos. Destacou a Coordenadora de Cultura.

Na ocasião também foi feita a entrega de alguns uniformes e material esportivos doados pela prefeitura e por parceiros do projeto. As aulas acontecem de forma gratuita, nas quartas e sextas, sempre a partir das 07h, o projeto atende cerca de aproximadamente setenta crianças de várias idades.