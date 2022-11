Equador vence Catar e quebra invencibilidade de países-sede em estreias de Copa

Seleção do técnico Gustavo Alfaro garantiu os três primeiros pontos da fase de grupos do Mundial em jogo disputado no Al Bayt

As seleções de Catar e Equador se enfrentaram no estádio Al Bayt na primeira partida da Copa do Mundo do Catar de 2022, neste domingo (20). Com gols de Valencia, capitão da equipe, os equatorianos venceram a primeira disputa da competição por 2 a 0 e são os líderes do Grupo A.

A vitória do Equador quebrou a invencibilidade dos países-sede nas estreias de Mundiais. Nunca uma seleção do país-sede havia perdido no primeiro jogo da competição, desde a primeira Copa do Mundo de 1930, no Uruguai.

Nos 15 minutos do primeiro tempo, Valencia arrancou com a bola em direção à área e sofreu uma falta do goleiro do Catar, Saad Al Sheeb. O juíz marcou o pênalti, que foi cobrado pelo próprio atacante, e inaugurou o placar para o Equador.

Ainda na primeira metade da partida, Preciado fez um cruzamento para o meio da área, e Valencia deu uma cabeçada na bola, marcando o segundo gol para a seleção do Equador.

No segundo tempo, o Equador continuou a apresentar a superioridade técnica e atacou mais vezes. No entanto, as finalizações não se transformaram em gols e o jogo terminou em 2 a 0 para os equatorianos.

Próximos jogos

A seleção catari volta a entrar em campo na sexta-feira (25), contra o Senegal, às 10h (de Brasília), no estádio Al Thumama. O Equador enfrenta a Holanda na sexta-feira, pelo Grupo A, às 13h, no estádio Internacional Khalifa.

FICHA TÉCNICA

Catar 0 x 2 Equador

Local: Estádio Al Bayt, Al Khor, Catar

Data e hora: domingo (20), às 13h (Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

Gols: Valencia 15′ 1T/ Valencia 30′ 1T

CATAR: Saad Al Sheeb, Bassam Al Rawi, Boualem Khouki, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Karim Boudiaf, Abdulaziz Hatem, Ahmed, Hassan Al-Haydos (Mohammed Waad), Almoez Ali (Mohammed Muntari), Akram Afif

EQUADOR: Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Jhegson Mendéz, Moisés Caicedo (Franco), Romario Ibarra (Sarmiento), Enner Valencia (Cifuentes), Michael Estrada (Rodríguez)

