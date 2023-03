Entra em vigor lei que muda regras para laqueadura e vasectomia com idade mínima de 21 anos

Por meio da Operação Inverno, a Prefeitura de Brasiléia através da secretaria municipal de Obras, realiza trabalhos emergenciais com a retirada de pontos críticos na cidade e na zona rural.

Nesta quinta-feira, dia 2, a equipe realizou retirada de pontos críticos e reconstrução de duas pontes no ramal do km 60.

O secretário municipal de Obras, Francisco Lima falou dos trabalhos e agradeceu a parceria da comunidade. “Estamos com a nossa equipe da secretaria de obras dos pontos críticos e fazendo o melhoramento de duas pontes que apresentaram problemas nesse inverno. A prefeita Fernanda Hassem solicitou a nossa equipe que levássemos para lá o maquinário, para realizar as melhorias necessárias. Quero parabenizar e agradecer a comunidade do quilômetro 60 pela parceria”, disse.

O Secretário Francisco Lima destacou, ainda, que o trabalho não tem parado e os ramais que estão dentro do planejamento receberão as melhorias necessárias, conforme cronograma elaborado.

