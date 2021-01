Familiares da enfermeira Sirlangia Virgínia da Silva, que morreu neste dia 10 de janeiro na cidade de Manaus (AM), em decorrência do vírus covid-19, avisaram à redação do jornal oaltoacre, que a liberação do seu corpo para ser sepultado em Brasiléia, não foi possível.

Respeitando os protocolos da OMS, somente acontecerá nos próximos 10 dias, após o corpo ser cremado. Foi dito que, seria um último pedido de Sirlangia, que queria ser enterrada ao lado de seu filho.

Somente após atender os requisitos da Vigilância Sanitária, as cinzas deverão ser liberadas e trazidas para a fronteira do Acre. “Estaremos comunicando nas redes sociais do dia da chegada. Iremos fazer uma despedida e agradecemos as orações e palavras de fé neste momento de perca e dor”, disseram.

A Enfermeira Sirlângia Virginia atuava na saúde dos municípios de Xapuri, Brasileia e na Educação de Epitaciolândia, sendo uma pessoa muito querida em todas as áreas.

Comentários