Energisa realizou cerca de 3 mil manutenções preventivas no Acre durante 2022

Empresa realizou o desligamento programado de energia durante 87% das manutenções por medida de segurança

Durante o ano de 2022, a Energisa realizou 2.881 manutenções preventivas no Acre que beneficiaram os cerca de 280 mil clientes da concessionária no estado. As obras envolveram a substituição de postes, cruzetas, isoladores, cabos e poda de árvores que estavam próximas às redes de energia. A quantidade de manutenções foi 6% maior quando comparado com o ano anterior e com média de 3 horas por interrupção no fornecimento.

Segundo o gerente de construção e manutenção da Energisa no Acre, Loureman Azevedo, as manutenções preventivas foram essenciais para a melhoria da qualidade de energia no estado. “Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substitui-los por novos e mais modernos antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura”, afirmou.

Azevedo explica que o desligamento da rede elétrica é adotado somente nos casos em que não há possibilidade de realizar a manutenção com a rede elétrica utilizando outros métodos. “O desligamento da energia visa garantir a segurança dos profissionais da empresa e, também, da população”, salientou. A empresa ainda tem investido no método de manutenção com Linha Viva, que mantém o fornecimento de energia ligado para os clientes. O serviço envolve a capacitação especializada de profissionais com experiência e a utilização de materiais especiais de isolamento. “No ano passado, 23% das manutenções já foram realizadas com a rede de energia ligada”, completou o gerente.

A empresa informa os clientes com 72 horas de antecedência as datas e locais que vão passar por energia e onde será necessário fazer o desligamento programado de energia. A informação está disponível no site da empresa (www.energisa.com.br/desligamentoprogramado), avisos em rádios, carros de som e, em alguns casos, cartas e envio de SMS.

É importante manter os dados, como telefone e e-mail, sempre atualizados no cadastro da Energisa para que estas informações cheguem até você.

