Enem 2025 terá data diferenciada em Belém, Ananindeua e Marituba devido à COP 30

Os estudantes dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, localizados na Região Metropolitana da capital do Pará, farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 em datas distintas do restante do país. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira (9) e resulta de uma articulação entre o Governo do Estado, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A mudança foi motivada pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025 em Belém. O governo estadual justificou que o evento internacional deve gerar alterações no calendário escolar e impactar diretamente a mobilidade urbana, a segurança pública e a rotina das instituições de ensino da região, o que poderia comprometer a aplicação das provas.

Com a nova decisão, os estudantes das três cidades mais afetadas pela conferência terão um cronograma específico para a realização do exame. As autoridades garantem que as novas datas serão definidas de forma a assegurar igualdade de condições e tranquilidade para todos os participantes