Emerson Jarude critica gastos excessivos do governo do Acre em sessão na Aleac

Em discurso na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Emerson Jarude (MDB) criticou os gastos exorbitantes do governo estadual. O parlamentar destacou a recente prorrogação de um contrato de jatinho, no valor de quase R$ 7 milhões, como um exemplo flagrante de desperdício de dinheiro público.

O deputado criticou ainda o custo de cada voo, que chega a R$ 42 mil por hora, e afirmou que esse montante é incompatível com a realidade econômica do estado. “Cada convidado de luxo do governador do Acre em uma viagem para Brasília vai custar quase 30 mil reais do nosso dinheiro”, denunciou Jarude. Ele comparou esse gasto com a situação precária da saúde pública, onde muitas vezes os cidadãos precisam entrar na justiça para obter medicamentos essenciais.

Jarude também apontou a discrepância entre o luxo das viagens do governador e as dificuldades enfrentadas pelos acreanos para conseguir passagens para Tratamento Fora de Domicílio (TFD). “Você aí esperando uma passagem para o TFD, que dizem que não tem vaga ou que está muito caro, e o governador pagando 42 mil reais em uma hora de voo do jatinho”, disse ele, indignado.

O deputado enfatizou que o governo do Acre gasta somas significativas em itens de luxo, incluindo jantares caros e veículos de alta gama, enquanto a população sofre com a falta de serviços básicos. O parlamentar mencionou que quase meio milhão de reais são gastos apenas com lava-jato para lavar 177 veículos por semana, embora o governo possua apenas 33 veículos.

“Até quando a gente vai permitir que isso aconteça no Acre?” Questionou Jarude, apelando por uma mudança de atitude dos governantes e por escolhas mais responsáveis por parte dos eleitores. Ele concluiu seu discurso afirmando que é possível construir um futuro diferente, mas que isso exige uma postura firme contra os gastos desmedidos e uma nova forma de pensar sobre a gestão pública.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Ismael Medeiros

Fonte: Assembleia Legislativa do AC