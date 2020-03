O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na manhã desta sexta-feira, 6, ao lado do Chefe-Geral da Embrapa Acre, Eufran Amaral, da solenidade de reinauguração da sede da Embrapa em Cruzeiro do Sul.

A obra de reforma e ampliação do prédio, que inclui dois auditórios para cursos, mobiliário novo, sistema de segurança e monitoramento, além de aquisição de duas caminhonetes, é fruto de emenda individual do parlamentar no valor de R$ 400 mil, além de emenda do senador Sérgio Petecão e que tem auxiliado na melhoria dos trabalhos do órgão não só no Juruá, mas em todo o Estado.

“O apoio do deputado Alan Rick tem sido fundamental para o bom funcionamento do nosso trabalho. Há um ano pensamos em fechar esse escritório, que não atende apenas Cruzeiro do Sul e o Juruá, mas também Tarauacá e Feijó, por conta da falta de estrutura. Hoje temos uma unidade de referência e com absoluta qualidade, graças às emendas do deputado “, destaca Eufran Amaral.

Alan Rick, por sua vez, fez questão de enfatizar a importância do trabalho de pesquisa que a Embrapa desenvolve em favor a agricultura e pecuária.

“Estou aqui hoje participando desta solenidade com uma alegria enorme por ver como os recursos que destinamos à Embrapa do Acre tem ajudado no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento da tecnologia em todo o setor da produção”, destaca Alan Rick.

