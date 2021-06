Em um ano, mais de meia tonelada de droga é apreendida por delegacia especializada em Rio Branco

Apenas em maio de 2020, as equipes da Denarc apreenderam mais de 445 quilos de maconha escondidos em meio a uma carga de ração para cachorro em um caminhão. O flagrante ocorreu na BR-364, próximo à Tucandeira, na saída da capital acreana.

Na época, duas pessoas foram presas pelo crime. O flagra foi feito por uma equipe da Denarc após denúncia no WhatsApp da Polícia Civil.

A reportagem o coordenador da Denarc, delegado Karlesso Nespoli, explicou que o mais importante de todas as ações foi o sequestro e bloqueio de bens das pessoas envolvidas com tráfico de drogas no estado. Conforme os dados, a Polícia Civil causou um prejuízo de mais de R$ 6 milhões aos criminosos.