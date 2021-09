Em Manoel Urbano, PM prende oito pessoas por invasão de terras em reserva estadual

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) prenderam oito pessoas em flagrante por invasão de terras públicas. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 9, durante a Operação VIGIA HÓRUS 04/21, que tem por objetivo o monitoramento ambiental e policiamento ostensivo no eixo da BR-364, trecho entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

O flagrante aconteceu na Floresta Estadual do Afluente, localizada no município de Manoel Urbano. No local, os militares apreenderam uma arma de fogo e constaram que as oito pessoas que estavam na localidade fizeram desmatamentos ilegais, construíram casas e atearam fogo na vegetação.

Os presos responderão pelos crimes descritos no Artigo 14, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); Artigo 20, da Lei 4.947/66 (invasão de terras públicas) e Artigos 40 e 50, ambos da Lei 9.605/98 (causar a unidade de conservação e derrubar, explorar economicamente floresta nativa ou plantada).

A ocorrência foi encaminhado à delegacia de Manoel Urbano, cidade onde alguns dos conduzidos admitiram que possuem residência própria.