Uma carreata percorreu as ruas da capital para abençoar as famílias em suas próprias residências. “Nós vivemos um momento muito difícil, as pessoas estão com ânimo abatido. E com essa bênção do Santíssimo nós queremos dizer que a morte, a dor, o sofrimento não têm a última palavra, a última palavra é da vida. Cristo venceu a morte, a morte foi vencida, ele ressuscitou e com eles nós ressuscitamos para uma vida nova,” declarou o padre Jairo Coelho, Diocese de Rio Branco