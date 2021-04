Maurício Generoso foi jogador do Juventus, Rio Branco e Atlético Acreano na época considerada de ouro do futebol acreano, foi também preparador físico e treinador de futebol.

A equipe médica do Hospital São Luiz retirou neste domingo (8), a intubação que fornecia oxigênio direto aos pulmões do professor de educação física aposentado, Maurício Generoso, 67 anos, em João Pessoa (PB).

Generoso foi internado após os médicos descobrirem que seu pulmão estava 50% comprometido pela Covid-19. Fumante, a situação de saúde preocupou amigos e familiares.

O professor aposentado conseguiu vencer a doença após alguns dias internado. Em uma publicação, uma parente de generoso, Marta Cruz, afirmou neste domingo (4) que ele se encontra respirando por um cateter.

“Vem se recuperando a cada dia, agora já foi extubado, está respirando só com ajuda de um cateter. As taxas estão se mantendo dentro do esperado, a ventilação mecânica não está mais sendo necessária, seu tratamento tem evoluído satisfatoriamente. Aguardamos em breve a sua alta, se Deus quiser. Eu tenho fé, creio na ciência, suplico a misericórdia do Pai celestial e acredito em milagre”, afirmou.

Ainda foi secretário de esportes e professor de educação física em várias escolas. É considerado um dos maiores especialistas em handebol do Acre. Sob seu comando, a seleção do Colégio Barão do Rio Branco (CERB) conquistou o vice-campeonato dos Jogos Escolares Nacionais no ano de 2008.

