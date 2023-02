Em jogo duro, Real Madrid sofre, mas busca vitória no fim contra o Osasuna

OGol

Com um bom primeiro tempo, o Liverpool bateu o Newcastle fora de casa, neste sábado. Núñez e Gakpo marcaram para os Reds vencerem a segunda consecutiva na Premier League.

Com os três pontos o Liverpool subiu uma posição e agora está em oitavo na tabela com 35 pontos – seis a menos que o próprio Newcastle, que segue na 4ª colocação, com 41 pontos somados.

Vantagem vermelha no St James Park

O jogo começou com as equipes disputando bastante a posse da bola. Alisson e Nick Pope já tinham feito uma defesa cada quando, aos nove minutos, Alexander-Arnold deu belo lançamento para Núñez que, conseguiu ajeitar a bola e finalizar com perfeição para abrir o placar. O Newcastle sentiu o gol, diminuiu um pouco o ímpeto e o Liverpool aproveitou. Aos 17, Salah recebeu na entrada da área e tocou de primeira para Gakpo. O holandês dominou e, sem marcação, tocou na saíde de Pope para dobrar a vantagem no placar.

O que estava ruim para os magpies piorou aos 21 minutos. Já perdendo por dois gols, o goleiro Nick Pope saiu mal do gol e tentou interceptar lançamento, mas tocou de mão fora da área. O resultado foi a expulsão do arqueiro e o Newcastle com um jogador a menos. Gakpo ainda perdeu chance de ampliar no primeiro tempo. Burn, de cabeça após cobrança de escanteio, acertou o travessão de Alisson.

Equipes tem chances, mas placar não se altera

Na segunda etapa, o jogo ficou aberto, mesmo o Newcastle jogando com um a menos. O Liverpool controlou a partida e esperou a pressão adversária. O Newcastle trocava passes no campo ofensivo, mas não conseguia furar o bloqueio defensivo da equipe visitante. As trocas de passes sempre aconteciam na intermediária e, as chegadas, em chutes de fora da área ou cruzamentos.

O Liverpool buscava sair em contra-ataques e perdeu duas boas chances. Núñez chutou cruzado e obrigou Dubravka a fazer boa defesa. Em saída rápida e com boa troca de passes, Robertson invadiu a área e tocou para Salah, mas a bola foi atrás do atacante e ele não conseguiu marcar. Alisson, quando exigido, fazia boas defesas. E assim, apesar de algumas chances, o jogo terminou com o placar do primeiro tempo.

