Em Brasília, Vanda Milani garante apoio à Polícia Rodoviária Federal do Acre

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF/AC), Getúlio Azevedo, esteve nesta quarta-feira,20,em Brasília, no gabinete da deputada Vanda Milani(Solidariedade).O objetivo foi solicitar recursos, via emenda parlamentar, para a ampliação/reforma da unidade operacional de Rio Branco e construção de sua cobertura de estrada, além da construção de um módulo da PRF em Tucandera, localizado na divisa Acre/Rondônia. A parlamentar expressou , de imediato, sua intenção de garantir apoio à solicitação. “O trabalho da PRF é essencial para a fiscalização e segurança das rodovias federais de nosso Estado”, garantiu.

À espera de 23 novos servidores aprovados em concurso, atualmente a PRF/AC conta com 68 servidores que trabalham nas unidades da capital acreana e Xapuri. A ideia da Superintendência do Acre é construir mais 2 unidades operacionais -uma em Acrelândia(divisa do Acre com Rondônia) e outra na cidade de Cruzeiro do Sul (que vai cobrir um trecho da BR-364 até Sena Madureira). Hoje, a PRF trabalha numa malha rodoviária de 1.310 km, cobrindo as BRs 364 e 317(até o município de Boca do Acre/AM)

Compromisso

Vanda Milani garantiu empenho na busca de recursos para o atendimento da solicitação da PRF, uma instituição policial ostensiva federal brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça cuja função é garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais e áreas de interesse da União. “Precisamos otimizar nossos serviços a fim de prestar um serviço de qualidade para sociedade acreana. E sabemos que podemos contar com o apoio, esforço e trabalho parlamentar da deputada Vanda Milani”, finalizou o superintendente.