Em Brasília Fernanda Hassem busca recursos, com parlamentares acreanos, para investimentos em Brasileia

Cumprindo agenda em Brasília, a Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem esteve reunida no gabinete do senador Sérgio Petecão e Deputada Federal Perpétua Almeida.

Acompanhada da presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Arlete Amaral, a Prefeita entregou documento que foi produzido em assembleia geral com a participação de secretários, equipe da gestão municipal, vereadores, sociedade civil e representações dos sindicatos, que em conjunto enumeraram as ações emergenciais.

Com o documento em mãos, a Prefeita visitou os gabinetes dos parlamentares acreanos em Brasília, em busca de emendas individuais, especiais e de bancada.

Fernanda Hassem também esteve no gabinete dos Deputados Federais Léo de Brito e Flaviano Melo, além da Deputada Federal Vanda Milani, que desde 2018 já alocou mais de 13 milhões em emendas parlamentares para Brasiléia.

De acordo com a Gestora, a ida à Brasília garantirá bons resultados para o município. ” Hoje estamos entregando documento elaborado em assembleia e com a participação dos vereadores, sindicato rural e comunidade. Aqui estão elencadas as ações e estou contando com a parceria dos nossos parlamentares, independente de sigla partidária, estamos aqui solicitando que sejam destinadas futuras Emendas para Brasiléia”, disse Fernanda Hassem.