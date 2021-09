Em Brasileia, Seplag inicia Curso de Redação Oficial voltado para servidores

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), por meio do Departamento de Capacitação do Servidor (Decap), inicia nesta segunda-feira, 27, o curso Redação Oficial, voltado para os servidores do Alto Acre, que vai até quinta-feira, 30. A capacitação é realizada de forma presencial, das 14 às 18h, no Centro de Educação Permanente (Cedup), em Brasileia.

Com o objetivo de fortalecer a gestão governamental, a qualificação do servidor visa a melhoria e a otimização do sistema público. O curso deve focar a importância dos textos oficiais, especialmente a análise das diversas categorias de correspondência oficial, como ofício, ofício-circular, memorando, despacho e padrão-ofício. Será abordada também a produção de documentos oficiais no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), bem como a leitura e produção de documentos oficiais, considerando as condições de produção estabelecidas.

O curso será ministrado por Adriana Alves de Lima, graduada em Letras-Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Acre (Ufac), em 2012. É professora efetiva de Língua Portuguesa, e suas respectivas Literaturas na Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) e também mediadora da aprendizagem na Secretaria Municipal de Rio Branco (Seme). Adriana é especialista em Educação Especial pela Faculdade Acreana Euclides da Cunha (Inec), mestre em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e doutoranda em Letras pela Ufac.

Durante os quatro dias de curso, será trabalhado o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos cursistas por meio de vídeos, além da discussão e problematização dos conteúdos, com enfoque no processo de ensino e aprendizagem.

“O curso irá possibilitar o conhecimento da organização textual e de conteúdo dentro do SEI. Muitos servidores ainda escrevem documentos sem levar em consideração a sua finalidade e propósito comunicativo, o que muitas vezes não torna a comunicação eficaz, eficiente. E o curso vai possibilitar que esse servidor aprenda a escrever em situações práticas do cotidiano”, explica Adriana.

Para mais informações, entre em contato com Decap pelo e-mail: [email protected]