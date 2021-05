Em abril de 2021, desmate no Acre foi 91% maior que há um ano

Por

Em abril de 2021, o desmatamento no Acre avançou 255 quilômetros quadrados, ou 91% a mais que igual mês do ano passado já que em abril de 2020 foram desflorestados 488 km2.

De acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), apesar do avanço, o Acre contribuiu com 1% de tudo o que foi desmatado na Amazônia em abril.

Na Amazônia Legal, o desmate atingiu 778 km², maior valor da série histórica para o mês dos últimos 10 anos. As informações são do Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), que monitora a região via satélites. O número também representa um aumento de 45% em relação a abril de 2020, quando o desmatamento somou 536 km².