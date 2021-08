Em 3 meses, bombeiros resgatam 759 animais silvestres em áreas urbanas no Acre devido às queimadas

Além dos riscos à saúde humana e danos ao meio ambiente, as queimadas registradas neste período do ano também são danosas aos animais que são obrigados a fugir para a área urbana. Dados do Corpo de Bombeiros apontam um crescimento de resgates no Acre.

“Com o início destas queimadas, que são sazonais na nossa região, um costume que foi criado no estado do Acre nesse período, muitos animais sofrem tanto porque perdem seu habitat como são obrigados a vir para a parte urbana”, pontua.

Um destes casos foi registrado na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, quando o Batalhão Ambiental da Polícia Militar fez o resgate de um sagui que foi atropelado e encontrado na estrada com lesões. O animal foi levado ao Centro de Zoonoses do município, recebeu atendimento e deve ser devolvido à floresta.