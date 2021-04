Na tarde deste domingo, 18, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou 71 novos casos de infecção por coronavírus, sendo 66 casos confirmados por exames de RT-PCR e cinco pelo critério clínico epidemiológico. O número de infectados saltou de 75.334 para 75.405 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 197.954 notificações de contaminação pela doença, sendo que 121.453 casos foram descartados e 1.096 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 62.798 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 299 pessoas seguem internadas.

Mais 13 notificações de óbitos foram registradas neste domingo, 18, sendo 8 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.418 em todo o estado. Dos 13 óbitos, cinco eram de pessoas abaixo de 60 anos, ou seja, não integravam o grupo de risco da covid-19.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgado na tarde desta domingo, 18, mostra que o cenário é assustador na capital. Após 24 horas de queda nas internações em UTI covid-19, neste domingo, 18, a Sesacre informou que os 80 leitos disponíveis em Rio Branco, estão todos ocupados.

Dos 80, 50 leitos de Unidade Tratamento Intensivo (UTI) destinados à Covid-19 é do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), unidade referência para atendimentos, e os outros 30, do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Comentários