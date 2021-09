Eliane Sinhasique pede exoneração do cargo de secretária de Empreendedorismo e Turismo

A jornalista Eliane Sinhasique anunciou por meio das redes sociais, nesta terça-feira (7), que pediu exoneração do cargo de secretária de Empreendedorismo e Turismo do governo do Acre.

Eliane disse que vai “começar algo novo em outro lugar”. No breve texto informando sua saída, Sinhasique agradece ao governador Gladson Cameli e lembra que sempre se dedicou ao setor até então por ela comandado.

Ex-deputada estadual e ex-vereadora por Rio Branco, Eliane informou ao Notícias da Hora que deve se despedir do Acre até o fim do ano para cuidar de sua irmã que mora no Ceará. “Estou sozinha aqui. Meu filho mais novo já foi. Meus irmãos também. E vou para cuidar de uma irmã que tem uma doença degenerativa e precisa da minha presença.”

Por causa do problema em família, Eliane resolveu desistir da ideia de ser candidata a deputada estadual em 2022.

Abaixo a postagem de Eliane:

HOJE EU PEDI DEMISSÃO!

Estou de “aviso prévio”.

Como assim??? Tá louca???

Estou. Estou louca de amores por minha família, por mim mesma e pela possibilidade de começar algo novo em outro lugar.

Depois dos 50 a gente precisa estar bem perto de quem a gente ama e precisa da nossa presença, do nosso colo, do nosso apoio moral e dos nossos cuidados.

Me sinto agradecida por todas as oportunidades que Deus me deu no Acre, só sendo coisa de Deus pra uma menina de um Projeto de Assentamento se tornar comunicadora, empresária, professora universitária, escritora, vereadora, deputada estadual e secretária de estado!

Agradeço ao governador Gladson Cameli por me escolher para comandar uma secretaria com missão tão importante quanto é a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Gladson você é show!)

Dei o meu melhor por todos os lugares em que estive. Sou uma mulher de causas, de propósitos e de responsabilidade e agora é hora de dar tchau e seguir por outro caminho. #vidanovadepoisdos50