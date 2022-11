Eleição do TCE-AC acontece no dia 1° de dezembro: José Ribamar é cotado para a presidência

Por Wanglézio Braga

No dia 1° de dezembro, a partir das 11 horas, membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) vão realizar a votação para a escolha da presidência, vice-presidência e corregedoria para o biênio 2023/2024, conforme edital de convocação da sessão virtual publicado na edição de hoje (25) do Diário Eletrônico de Contas.

Segundo o documento, após a eleição haverá a posse dos vencedores. Também foi atribuído no ato, as indicações dos ocupantes dos demais cargos junto à Ouvidoria, Escola de Contas e Presidência das Câmaras e suas composições.

Até o momento, existe apenas uma chapa para concorrer ao pleito na seguinte composição: Conselheiro José Ribamar na presidência, vice-presidência conselheiro Valmir Ribeiro, na corregedoria conselheira Dulcinéia Benicío e na ouvidoria o atual presidente Ronald Polanco. Os conselheiros Cristovão de Messias e Jorge Malheiros ocupariam as Câmaras (1° e 2°). Por fim, a conselheira Naluh Gouveia continuaria na Escola de Contas.

QUEM É JOSÉ RIBAMAR?

Nascido em Rio Branco, José Ribamar Trindade de Oliveira é advogado com formação pela Universidade Federal do Acre (UFAC), pós-graduado em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Cândido Mendes (UCAM), pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Coordenou a equipe de transição do Governo Gladson Cameli (PP), e foi secretário de estado da Casa Civil no Governo do Estado do Acre e membro do Conselho Administrativo do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal.

Indicado para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre pelo governador Gladson Cameli, teve seu nome aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado no dia 30 de outubro de 2020, sendo, posteriormente, nomeado pelo governador. Foi empossado Conselheiro no dia 15 de janeiro de 2021. Atualmente é presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre biênio 2021-2022.

