Eduardo Girão: ‘Brasil vive uma caçada a ideias conservadoras’

Produzido por Basília Rodrigues

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), titular da CPI da Pandemia, disse à CNN nesta quinta-feira (19) que o Brasil está vivendo uma “caçada a ideias conservadoras”.

Hoje, a comissão, além de ouvir o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, votará requerimentos que tratam da de sigilo de pessoas que estão por trás de perfis na internet, como no WhatsApp e em redes sociais, que fazem parte de uma suposta milícia digital.

“O que estamos vendo no Brasil hoje é uma caçada a ideias conservadoras, e isso é muito perigoso porque é uma liberdade de expressão, é algo que vai voltando com a censura no Brasil. Um dia começa com site, blog e produtoras e depois vai para a imprensa”, avaliou Girão.

Para o senador, estamos presenciando uma “escalada autoritária” dentro da CPI da Pandemia e também nos tribunais superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que está “desmonetizando sites e blogs que procuram levar informações políticas para as pessoas”.

“Eles estão ultrapassando os limites legais de processar e ir atrás de buscar danos morais. Você não pode fazer pré-julgamento, e é isso que estamos vendo, de forma extremamente e agressiva, dentro da CPI.