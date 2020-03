Por Fernando Oliveira/Ascom

Presidida pelo Vereador Presidente, Rogério Pontes(MDB), a 5° Sessão Ordinária do ano Aconteceu no Plenário José Cordeiro Barbosa da Câmara Municipal nesta terça-feira,03.

Participaram o Vereador Antônio Francisco(PT), Charbel Saady(sem partido), Vereador Joelso Pontes(PP), Vereador Mário Jorge(MDB), Vereador Reinaldo Gadelha(MDB),Vereador Rosildo Rodrigues(PT),Vereador Zé Gabriele(PSB), e o Vereador e Líder da Prefeita na Câmara, Edu Queiroz(PT), Vereador e Segundo Secretário da Mesa Diretora, Rozevete Honorato(PSB), e o Vereador Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB).

Durante a ordem do dia, atendendo o requerimento dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais, O Presidente da Câmara Rogério Pontes, convidou o representante dos Sindicatos Francisco Aelson, para se pronunciar na Tribuna do Poder Legislativo para falar sobre as negociações com a Prefeitura de Brasileia para atualização das tabelas salariais do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) das categorias Saúde e Administração. Participaram ainda o Presidente do SINTEAC Professor José Almeida e o Presidente do SINDSBRAS Francisco Dantas.

O ex presidente da Câmara Municipal Raimundo Lacerda, também usou a tribuna da casa de leis a convite do Vereador Mário Jorge Fiesca(MDB), para falar sobre a realização do Carnaval Legal 2020 Brasileia só folia onde foi organizado por ele e outros três amigos voluntários (Almir Andrade, Gláucio José e Fernando Oliveira).

O Vereador Presidente, Rogério Pontes, destacou as reivindicações das comunidades rurais do município e a participação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais de Brasileia durante a Sessão na Câmara.

“Eu quero dizer para a comunidade do 59, que fizemos o pedido para a gestora Fernanda Hassem, é uma extensão de ramal pequena, são apenas 8 km, as famílias se reuniram comigo no final de semana e me fizeram essa cobrança. Eles pediram a melhoria do ramal para que os alunos possam chegar na BR. Os moradores do Pão de Açúcar km 47, as pediram também que os vereadores se manifeste em prol deles, e como vereador temos que reivindicar o que a população pede, esse e o papel dos Vereadores, que é de levar para a mesa dos secretários ou da prefeita Fernanda os anseios do povo. Recebemos na Câmara Municipal também os três presidente dos sindicatos do município, educação, saúde, administração, cedemos um espaço de 23 minutos para fazer esclarecimentos. O nosso papel e dialogar para resolver as questões dessas categorias e na tentativa que os PCCR sejam aprovados urgentemente”, enfatizou o Presidente Rogério Pontes.

No grande expediente, ocasião em que os parlamentares usam a ‘Tribuna da Casa do Povo’, para apresentar a suas reivindicações junto à comunidade.

As Sessões da Câmara Municipal acontecem às terças-feiras a partir das 8:00 h. Participe e fique informado das ações do nossos Vereadores no Parlamento do nosso município.

O vereador Antônio Francisco (PT), destacou uma reunião com a comunidade do 13, com produtores de frangos e sugeriu que a prefeitura faça um planejamentos para acelerar e atender a maioria dos ramais no verão.

“Quero falar da reunião que ocorreu no dia 18, com a comunidade do 13, produtores os de frangos, onde tratarmos sobre melhorias de ramais. A prefeita Fernanda esteve pessoalmente participando da reunião e na oportunidade confirmou a realização de um trabalho de melhorias do ramal, estou sugerindo como vereador que a prefeita Fernanda com toda sua equipe reúna todas as condições, maquinas, equipamentos, e os produtores para um grande pacto para aproveitar ao máximo durante o verão os equipamentos e acelerar os trabalhos e atender a maioria dos ramais, é uma preocupação nossa garantir condições de trafegabilidade para os produtores, e dessa forma a indústria vai continuar gerando emprego e renda. Destacou sua participação na abertura do no letivo na escola Élson Dias Dantas e registrou o bom trabalho que tem feito os gestores e a Secretaria de Educação”, frisou o Parlamentar.

O vereador Charbel Reis (Sem partido), disse que recebeu uma ligação de uma família moradora do km 84, parte baixa, estão com problemas de trafegabilidade no ramal. Solicitou para a Secretaria de Obras que seja feita um paliativo para garantir a trafegabilidade dos moradores.

Cobrou da Secretaria Municipal de obras uma explicação sobre a realização da operação tapa buracos feito recentemente no município e que precisa dessas informações. Solicitou para a Secretária de Finanças que desponta um relatório resumido do ano 2019.

“Hoje solicitamos do executivo uma planilha dos ramais para saber como vai se dar os trabalhos de recuperação no verão, e agora vamos aguardar a resposta da prefeitura, cobramos também melhorias de ramais que não estão em boas condições como do Km 84, conhecido como Arraial, lá tem produtor de queijo que não está conseguindo escoar sua produção”, salientou o Vereador.

Vereador Edu Queiroz (PT), solicitou melhorias para o ramal do km 47, pediu para a prefeitura de Brasiléia um recapeamento geral no centro da cidade. Falou da importância de recuperar os ramais onde se concentra os produtores de frangos. Voltou a falar dos problemas que as pessoas enfrentam para serem atendidos no INSS.

“Hoje fiz referência a participação da comunicadora Verônica Rodrigues que participou em São Paulo de um curso nacional de comunicação do projeto Elas por Elas, com a participação de mulheres de todos os estados brasileiro, com certeza ela absorveu conhecimento e vai prestar um melhorar serviços para o município. Eu falei também sobre a questão do recapeamento que foi feito no centro da cidade durante o carnaval, sabemos que o período invernoso aqui é forte, que a prefeitura possa fazer recapeamento definitivo no centro da cidade. Peço também melhorias para os ramais Pedreira do 59, é preciso fazer um trabalho lá, esperamos que possa ser atendido, falei também sobre o ramal do Regis do km 47, uma extensão de apenas 10 km que é preciso ser feito”, reivindicou o Vereador.

Vereador Joelson Pontes (PP) destacou o pedido da moradora Nega Pacheco, solicitando continuidade nos trabalhos de melhoria da Travessa Vila Rica. Disse que o efetivo hoje da Polícia Militar está menor ao de 10 anos atrás.

“A população de Brasiléia está com medo, o efetivo hoje da Polícia Militar está menor ao de 10 anos atrás. Solicitou a Secretaria de Obras que refaça a ladeira que dar acesso ao Bairro Marcos Galvão e reitero o pedido de melhorias para ramais e chácaras do bairro Nazaré”.

Abordou o baixo preço da lata da castanha e pediu uma reunião com Superintendente da Conab no Acre para fazer um debate sobre o preço da Castanha. Também abordou sobre os problemas de atendimento à população na agência do INSS.

Faço também um apelo para Secretária de Educação, Luíza Amaral, para colocar ar condicionado em salas de aulas nas escolas Élson Dias e Socorro Frota. Solicitou para a Secretaria de Obras um bueiro para a Rua Joaquim Falcão Macedo.

Vereador José Gabriele (PSB), falou sobre a operação tapa buraco feito recentemente, e disse que já está praticamente como antes. Disse que o vice- governador Major Rocha que é especialista em segurança está deixando a desejar. O que foi discutido na audiência de segurança pública em Brasiléia, não está acontecendo. Anunciou o encontro entre os produtores de café da região que acontecerá em março.

“Fizemos várias indicações, uma para Secretaria de Cultura e Esporte, para a construção de areia na vila Pedro Cinatra, km 26, sugerimos a Secretaria Obras que fizesse uma revisão no tapa buracos no centro da cidade. Quero agradecer o Secretário de Agricultura Estadual, Edivan, por entender a necessidade do desenvolvimento do café na nossa região”, ressaltou o Vereador.

Vereador Reinaldo Gadelha (MDB), solicitou a limpeza do ramais do Polo e Km 13. Disse que o Bairro Leonardo Barbosa está passando por problemas, e fez pedido para o Deputado Flaviano Melo alocar uma emenda para pavimentar ruas.

Criticou também o preço da castanha e disse que no ano passado vendia a lata por 70 reais, hoje custa 20 reais. Voltou a falar que o caminhão da Secretaria de Agricultura não está fazendo a linha também do 19.

Vereador Rosildo Rodrigues (PT), solicitou visita da Secretaria de Assistência Social à um produtor cadeirante morador do km 84 que enfrenta dificuldades para sair de casa.

“Trouxe como preocupação o atendimento odontológicos na unidade de saúde do km 26, por lá está precisando de um raio x, peço a Secretaria de Saúde que possa providenciar para melhorar o atendimento à população. Que a Secretaria de Assistência Social possa fazer uma visita a um cadeirante morador do km 84, o ramal não está bom e ele não pode sair para a cidade. Estou reforçando os pedidos de recuperação de ramais, eles são essenciais no cotidiano de quem mora no campo. E disse que não acredita num governo que ataca o povo Brasileiro.

Presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Brasileia-SFMB, Francisco Aelson, fez esclarecimentos sobre as negociações do PCCR com a Prefeitura de Brasileia.

” Vim na Câmara de vereadores fazer alguns esclarecimentos já que em sessão anteriores os sindicatos foram citados relacionado ao projeto de lei de mudança de regime, esclareci alguns pontos pra que os servidores tenham entendimento quanto a essa matéria”, ressaltou.

