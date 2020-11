Ao todo foram oito acidentes de trânsito em estradas federais no Acre. Segundo a PRF, os acidentes ocorreram em locais não catalogados como “pontos críticos de acidentalidade”. Não foram divulgados números de acidentes no feriado de Finados em 2019, porque não houve operação da PRF.

Entre os acidentes graves está o que ocorreu no domingo (1), envolvendo três carros no quilômetro 80 da BR-317, na Vila Caquetá, no município de Porto Acre, interior do estado. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas.